De Francesco: lavoratori pulizie senza stipendi, pericolo rifiuti anche in metro

Roma – “Ci risiamo, si avvicina il Natale ed i lavoratori delle pulizie si vedono arrivare il puntuale comunicato che non verrano pagati, ancora ad oggi sono senza stipendio e tredicesima”.

“Ricordiamo che a Roma gia’ c’e’ l’emergenza rifiuti ed a breve anche nelle Metro, gia’ invase dai topi, ci saranno quintali di ‘monnezza’ che invaderanno le stazioni, pericolosissimi per la salute di tutti i cittadini.

“Ci domandiamo come sia possibile che chi lavora per Atac non venga pagato? Intervenga immediatamente la sindaca perche’ questa volta i lavoratori non scherzano e si sono stancati dei soliti spot di facebook. Il loro motto e’ ‘Se a fine mese non c’e’ certezza ve coprimo de monnezza’. Giustamente, direi”. Cosi’ in una nota Claudio De francesco, segretario regionale Faisa Sicel.