De Luca: liquami Colleferro dirottati su Ostia scelta inopportuna

Roma – “A seguito di una interruzione del depuratore di Colleferro, i liquami vengono trasferiti giornalmente con decine di autobotti al depuratore di Ostia Antica. Ho presentato una interrogazione per sapere i motivi di questa scelta inopportuna del depuratore di Ostia e la durata di questo trasferimento dei liquami in considerazione delle capacita’ limitate del depuratore di Ostia e dell’aumento dei liquami nel periodo estivo in cui la popolazione aumenta notevolmente e un sovraccarico potrebbe comportare una cattiva depurazione che riverserebbe in mare reflui non depurati adeguatamente con un danno per la qualita’ della balneazione. Il presidente del Municipio di riferire al prossimo Consiglio di giovedi’ su questa situazione a tutela dell’ambiente e delle possibili conseguenze negative per la balneazione”. Lo scrive in una nota il consigliere Pd del Municipio X di Roma, Athos De Luca.