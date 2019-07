De Luca: Terra dei Fuochi ora è a Roma, Capitale ridotta a discarica

Napoli – “La Terra dei Fuochi oggi non e’ in Campania ma altrove, oltre Roma, Roma compresa”. Questo l’attacco del governatore Vincenzo De Luca durante l’assemblea Campania per l’Ambiente promossa dalla Regione all’hotel Royal Continental di Napoli. “A Roma sono vaccinati, quelli della decrescita felice e dei rifiuti zero – aggiunge De Luca riferendosi alla sindaca Virginia Raggi e al M5S – hanno reso la capitale d’Italia una discarica a cielo aperto, una citta’ devastata da incapacita’ e ideologismi. C’e’ da vergognarsi”.