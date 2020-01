De Priamo: a tassisti e autisti bus diamo mascherine

Roma – “In merito ai due casi accertati di Coronavirus, riscontrati nella Capitale, evitando allarmismi fuori luogo segnaliamo alla sindaca Raggi – responsabile della salute dei romani – di attivare un piano di comportamento utile alla cittadinanza. Come Fratelli d’Italia presenteremo una mozione per distribuire, a chi ne fara’ richiesta, mascherine ai tassisti e agli autisti dell’Atac. E’ importante che anche l’Amministrazione capitolina per quanto di sua competenza contribuisca all’emergenza”. Cosi’ in un comunicato Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.