De Priamo: accesso atti fondo solidarietà Atac

Roma – “Oggi abbiamo presentato ufficialmente una richiesta di accesso agli atti sulla procedura attivata da Atac per il Fondo bilaterale di solidarieta’ attivato per oltre 4.000 dipendenti”. Cosi’ Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fratelli d’Italia, in una nota. “Sono giorni che raccogliamo segnalazioni da parte di molti dipendenti sulla procedura attivata da Atac, trasmesse da ogni direzione secondo le quali vi sarebbero possibili discriminazioni fra dipendenti- spiega- Attraverso questo atto, chiediamo al direttore del personale, il dottor Ceresatto, di fare chiarezza in merito alla procedura del fondo di solidarieta’, che ha visto piu’ che dimezzare lo stipendio a famiglie monoreddito lasciando invece altri soggetti a percentuali di fondo e di smart working inalterate”.

“Chiediamo alla Raggi che ha avallato di fatto questa decisione- conclude Andrea De Priamo- se ritenga compatibile con il concetto di solidarieta’, una modalita’ che dimostrerebbe la divisione tra ‘figli e figliastri’ ancora piu’ grave in questo momento drammatico per il Paese. Auspichiamo di ricevere una relazione di Atac che possa dare i chiarimenti necessari”.