De Priamo: chiediamo sanificazione Ama e smart working

Roma – “Chiediamo alla Sindaca Raggi che detiene la delega sui rifiuti di intervenire su Ama in questo difficile momento. Infatti da un lato non sembra pienamente attivato lo smartworking per i soggetti non operativi e gli uffici non risultano essere adeguatamente sanificati e provvisti di dispenser e dall’altro c’e’ un alto tasso di assenteismo motivato evidentemente dai gravi rischi che corrono quotidianamente gli operatori. Da giorni abbiamo presentato atti e richieste per la protezione dei lavoratori e ci chiediamo se in questa fase si stiamo trattando in maniera adeguata i rifiuti in particolare quelli provenienti dalle utenze dei soggetti a rischio perche’ positivi al cv o in quarantena.”

“Questi rifiuti ad oggi possono essere conferiti normalmente o devono essere considerati rifiuti speciali? In tutto cio’ sembrerebbe che l’Azienda sia alla ricerca di nuovi dirigenti esterni. La Raggi chiarisca la situazione e soprattutto metta i lavoratori di Ama in condizioni di svolgere i loro delicati compiti in piena sicurezza anche perche’ in questo momento la citta’ non si puo’ assolutamente permettere situazioni di disservizio nella raccolta che non aiuterebbero certo dal punto di vista igienico sanitario”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.