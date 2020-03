De Priamo: chiedo aiuto a Governo, insufficienti risposte Raggi

Roma – “Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus siamo stati disponibili a collaborare nell’interesse della citta’. Per primi, il 3 febbraio, seppur inascoltati, avevamo proposto mascherine e sanificazioni. Oggi crediamo che le risposte della Raggi siano insufficienti”. Cosi’ il capogruppo di Fdi in Asseblea Capitolina, Andrea De Priamo, in occasione di una videointervista con l’agenzia Dire.

“C’e’ ancora moltissimo da fare- spiega De Priamo- crediamo che la sindaca debba farsi ascoltare di piu’ dal Governo, perche’ ci sono troppe emergenze nella Capitale, come quella di Atac con la cassa integrazione, che necessitano di un intervento anche governativo. Inoltre crediamo debba essere dato massimo sostegno a chi oggi sta sul campo a lavorare anche nelle Municipalizzate come Ama. Abbiamo posto il problema dei rifiuti prodotti da coloro che sono positivi o in quarantena.”

“Quelli sono rifiuti sanitari e Ama non ci ha ancora spiegato come vanno trattati. Continueremo a essere sempre propositivi e a collaborare per la citta’: in alcuni casi siamo anche soddisfatti di aver ottenuto dei risultati, come i controlli fatti dalla Polizia Locale, come avevamo chiesto, sui mezzi pubblici e non solo per chi transita in auto. Ma bisogna fare di piu’ e capire a che punto stanno le sanificazioni delle strade e perche’ vengano fatte solo su alcune. I cittadini voglio sapere, Fdi vuole trasparenza e che si stia al fianco dei romani e delle imprese”.