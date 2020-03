De Priamo: cimiteri vanno chiusi, appello a Raggi

Roma – “Facciamo appello alla Sindaca Raggi affinche’ emetta una ordinanza di temporanea chiusura dei cimiteri. Si tratta di una misura necessaria presa gia’ in molti comuni per limitare il rischio del contagio del coronavirus. E’ una richiesta che facciamo con dispiacere ma riteniamo in questo momento importante. Come per l’apertura ztl e le strisce blu anche in questo caso auspichiamo che il nostro appello seppure in modo tardivo venga accolto per poter dare piu’ forza alla lotta che stiamo portando avanti tutti insieme”. Cosi’ in un comunicato Andrea De Priamo, capogruppo di FdI in Campidoglio.