De Priamo: da Zaghis risposte inadeguate, Raggi deve evitare sciopero Ama

Roma – “Abbiamo fatto molte domande in commissione Ambiente all’amministratore unico di Ama ma le risposte sono state inadeguate e insufficienti. In particolare modo abbiamo affrontato il tema della sicurezza dei lavoratori di Ama che da piu’ di un mese chiedono di svolgere il loro lavoro senza rischiare la vita”. Lo ha detto all’agenzia Dire il capogruppo di FdI in Campidoglio, Andrea De Priamo.

“Purtroppo c’e’ stato un decesso in uno degli stabilimenti di Ama e l’amministratore non ha voluto o potuto rispondere quando abbiamo chiesto quanti lavoratori siano positivi e in quarantena- ha spiegato De Priamo- Ci ha descritto un clima di collaborazione, quando proprio oggi i lavoratori di Ama e i sindacati hanno proclamato uno sciopero per il 20 aprile: evidentemente ci ha rappresentato una realta’ molto lontana da quello che accade veramente”.

Inoltre secondo De Priamo “non sono state adeguate nemmeno le risposte sulle sanificazioni, abbiamo chiesto di aumentare il numero delle strade da sanificare e non abbiamo avuto adeguate risposte anche sui rifiuti prodotti da chi e’ in quarantena o positivo. La raccolta e’ stata affidata a una societa’ che pero’ non ci risulta essere operativa come sarebbe necessarie”. Pertanto “chiediamo che la sindaca Raggi scenda in campo per garantire che questo sciopero non ci sia- ha concluso De Priamo- e che i lavoratori abbiano risposte sulla sicurezza tali da potere svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni”.