De Priamo: dopo 3 anni di niente 5S investono su mobilità vessando romani

Roma – “La delibera che la Giunta 5 Stelle sta per rendere operativa rappresenta un’altra mazzata per i cittadini. La nuova trovata grillina si traduce nel nuovo ‘piano della sosta’ e prevede la cancellazione di 13mila stalli di strisce bianche presenti nel centro storico”.

“I contributi delle tariffe secondo alcune stime riportate dalla stampa dovrebbero ammontare a circa 5 milioni di euro -prosegue De Priamo-. E’ paradossale che dopo 3 anni di assoluto immobilismo sulla mobilita’ sostenibile, i 5 Stelle decidano di investire sul trasporto pubblico vessando i romani. La Raggi faccia il sindaco e non il gabelliere”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.