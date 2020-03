De Priamo: eliminare burocrazia per ricostruire

Roma – “Non ci tiriamo indietro davanti a una possibilita’ di collaborazione, anche se ancora devo dire che non ne abbiamo viste, perche’ siamo di fronte a una guerra, anche se a qualcuno questa definizione non piace. E come dopo una guerra poi bisognera’ provvedere a una ricostruzione: noi vogliamo mettere in campo una serie di proposte per eliminare l’aspetto burocratico con provvedimenti agili che consentano di rimettere in sesto l’economia cittadina, prima che Roma diventi un deserto sociale”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi in Campidoglio, Andrea De Priamo, intervenendo durante la seduta dell’Assemblea capitolina in videoconferenza sull’emergenza coronavirus.