De Priamo: fallimento Raggi rappresentato da flop lavori Tiburtina

Roma – “Il flop dei lavori per il raddoppio della Tiburtina e’ la plastica rappresentazione del fallimento della Giunta Raggi. Altro che pronta nel 2019: nonostante i mesi di lockdown nel quale si sarebbe potuto fare molto, il cantiere e’ inattivo e la via e’ in condizioni disastrose in molti tratti”. Lo ha detto all’agenzia Dire il capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, commentando il reportage sui cantieri deserti della via Tiburtina.