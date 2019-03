De Priamo: falso mito onestà 5S caduto, noi chiediamo dimissioni sindaca Raggi

Roma – “Le poche parole pronunciate dalla sindaca ci hanno fatto capire che l’amministrazione pensa di andare avanti. Quando emergono fatti di questa gravita’ noi pensiamo che sia una sconfitta per la citta’, ma c’e’ una questione politica: e’ una bufera giudiziaria che intacca il presupposto stesso della vostra presenza qui, voi che siete nati sul giustizialismo”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Andrea De Priamo, intervenendo in Assemblea capitolina in replica all’intervento della sindaca Virginia Raggi sulla situazione politico-istituzionale del Campidoglio dopo l’arresto per corruzione di Marcello De Vito.

“Politicamente e’ caduto il mito, falso per noi, dell’onesta’ a prescindere di chi appartiene al M5S, perche’ l’onesta’ non si proclama ma si dimostra. Questo slogan crolla ed e’ un dato politico- ha aggiunto De Priamo- Non ci sono oggi le condizioni per continuare. Se volete difendere Roma lasciate questa citta’ a qualcuno capace di fare meglio di voi. Non c’e’ altra scelta, sindaca, noi le chiediamo di dimettersi”.