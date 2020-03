De Priamo: da Fdi impegno comune per emergenza

Roma – “Come Fdi abbiamo contribuito al lavoro comune delle forze politiche di maggioranza e opposizione capitoline per affrontare con il massimo senso di responsabilita’ l’emergenza coronavirus. E’ stata accolta e condivisa in particolare la nostra proposta di svolgere una seduta di assemblea Capitolina venerdi’ a porte chiuse e nel rispetto del decreto finalizzata alle proposte per alleviare i disagi dei cittadini e delle categorie duramente colpite dalla attuale situazione. In questa fase di crisi poi la conferenza dei capigruppo in videoconferenza potra’ monitorare gli interventi necessari. In questa fase occorre senso di responsabilita’ e quindi presenteremo alla sindaca Raggi le nostre proposte auspicando un lavoro comune a favore dei cittadini che devono stare a casa ma anche essere confortati sulla messa in campo di misure economiche in loro favore”. Cosi’ in un comunicato Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.