De Priamo: Fdi unica a battersi per maggiori poteri a Roma

Roma – “Solo Fratelli d’Italia sollecita costantemente istituzioni per conferire maggiori poteri al governo di Roma. Come gia’ fatto con la mozione presentata l’estate scorsa in Assemblea capitolina, che registro’ il voto contrario del M5S, ripetuto alla Camera dai parlamentari penta-stellati, Fratelli d’Italia conferma la sua attenzione per le gravi criticita’ che attanagliano da anni la citta’ e ribadisce con un Ordine del giorno approvato oggi dal Consiglio regionale del Lazio, (con la sola astensione dei consiglieri Pd), la necessita’ di trasferire al governo del Campidoglio i poteri indicati nello statuto per Roma Capitale mai applicato”.

“Un provvedimento assolutamente indifferibile se si vuole cominciare un processo di riqualificazione urbana a piu’ livelli, dal ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza, alla ripresa dell’edilizia convenzionata, dalla strutturazione del ciclo dei rifiuti alla realizzazione delle infrastrutture, alla modernizzazione del trasporto pubblico”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea de Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia Roma Capitale.