De Priamo-Ghera: Raggi modifichi orari, gelati non pericolosi

Roma – “L’Ordinanza della Regione Lazio che prevede la chiusura dopo le 21.30 delle attivita’ di artigianato alimentare e dei negozi di vicinato alimentari, cosi’ come gia’ previsto per bar e ristoranti, non puo’ avere efficacia nei confronti di gelaterie e pizzerie a taglio. Quest’ultime, infatti, vedranno limitata la propria attivita’ (e i conseguenti guadagni) rispetto ad esercizi simili che ora hanno la possibilita’ di chiudere ben oltre le 21.30. L’Ordinanza della sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, prevede la riapertura dei negozi per fasce orarie prestabilite con il rispetto di orari di apertura e chiusura diverse in base alla loro tipologia.”

“Tra queste, nell’atto della sindaca, vengono penalizzate le gelaterie e pizzerie al taglio che non possono prolungare la vendita nel dopo cena, l’orario migliore, con il primo caldo, per le famiglie che desiderano accompagnare ad una passeggiata la degustazione di un buon gelato. Il provvedimento comunale, entrato in vigore il 18 maggio e con validita’ fino al 21 giugno, e’ un’ulteriore penalizzazione per quelle attivita’ commerciali gia’ pesantemente provate dal lungo lockdown.”

“Un lungo mese in piu’ ad orario ridotto senza poter sfruttare il momento migliore della giornata e la bella stagione rischia di rappresentare, per le gelaterie, cosi’ come per le pizzerie al taglio, l’ennesimo danno economico. Tutto questo grazie alla singolare interpretazione della sindaca Raggi, che prevede una particolare attenzione alla movida e alla vendita dei super alcolici fino a notte fonda, e limita il consumo dei pericolosissimi gelati”. Lo dichiarano in una nota i Capogruppo di Fratelli d’Italia alla regione Lazio e di Roma Capitale, Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo.