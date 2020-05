De Priamo: gioco parti Ama-Raggi ormai smascherato

Roma – “In commissione Ambiente abbiamo smascherato il gioco delle parti inaccettabile tra Raggi ed Ama. Abbiamo chiesto infatti alla maggioranza di prendere posizione rispetto alla scelta di tornare in alcune zone ai cassonetti, abbandonando il porta che invece, nei programmi e nella delibera della Montanari mai revocata, doveva essere esteso”. Cosi’ in una nota il capogruppo FdI in Campidoglio, Andrea De Priamo. “Se davvero la Raggi, come ha dichiarato la sua delegata oggi, non condivide la linea dell’ad di Ama bisogna ricordare alla Sindaca che non siamo su ‘Scherzi a parte’ e che gli indirizzi ad Ama fino a prova contraria li da’ Roma Capitale”, ha concluso De Priamo.