De Priamo-Mennuni: annullato evento gender grazie a nostra opposizione

Roma – “È in corso un’azione avviata da diverso tempo di empowerment del Lgbt nelle scuole per promuovere l’ideologia Gender fra i bambini. Tale ideologia nega la differenza e la reciprocita’ naturale di uomo e donna e afferma che le differenze sessuali sono il prodotto di stereotipi di carattere sociale e culturale. In particolare, a Roma, nei Municipi VII e I, sono stati attivati eventi di distribuzione di libri e di lettura di fiabe volte a promuovere tale teoria tra i bambini della scuola dell’infanzia.”

“Riteniamo che, negare l’evidenza biologica tra uomo e donna provochi disturbi della personalita’ nei bambini cui tali metodologie educative vengono indirizzate. Siamo lieti che grazie alla nostra ferma azione di protesta, sebbene motivando con la vicenda coronavirus, sia stato disdetto l’evento in Municipio Roma VII ma riteniamo che non debbano essere divulgate letture nelle scuole che possano disorientare i bambini e manterremo alta l’attenzione per tutelare il fanciullo che ha il diritto di formare la propria coscienza libero da indottrinamenti”. Lo dichiarano Lavinia Mennuni, consigliere Fdi di Roma Capitale e Andrea de Priamo capogruppo Fdi in Campidoglio.