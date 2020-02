De Priamo-Mennuni: Raggi deve spostare domenica ecologica

Roma- “Apprendiamo con stupore che la sindaca Raggi ha decretato proprio per domenica 1 marzo il blocco totale del traffico a Roma. Peccato che proprio domenica 1 marzo si svolgeranno le elezioni suppletive per il primo collegio della camera dei deputati che interessera’ un quadrante importante della citta’: tutto il centro storico, Prati, Borgo, Balduina, Trionfale, della Vittoria, Ponte Milvio, Lungotevere Flaminio, Farnesina, Trastevere, testaccio. Una difficolta’ per gli elettori, specie anziani che necessitano di essere accompagnati a votare.”

“Una decisione ancora piu’ inspiegabile stante la motivazione di spostare il blocco originariamente previsto per 29 marzo proprio perche’ in quella domenica bisognava non creare impedimenti al previsto referendum per il taglio dei parlamentari. Crediamo che un sindaco debba agevolare l’esercizio del voto per i propri cittadini e non complicarlo. La Raggi sposti ad altra data il blocco del traffico previsto per il 1 marzo, o si esenti dal blocco gli elettori del 1 Collegio che intendono recarsi a votare con la propria autovettura”. Lo dichiarano Andrea De Priamo Capogruppo Fdi in Campidoglio e Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale.