De Priamo: ordinanza Raggi è modo per coprire assenza manutenzione

Roma – “A prescindere dalla opportunita’ o meno della anomala scelta di chiudere le scuole, per la quale sara’ corretto esprimere un giudizio al termine della giornata, e’ comunque evidente la gestione surreale della vicenda da parte della sindaca Raggi. L’ordinanza e’ stata firmata la sera gettando nel caos e nel disagio le famiglie romane, costrette ad organizzarsi in tempo reale ed in alcuni casi informate solo questa mattina”.

“La verita’ in ogni caso e’ che la vera motivazione dell’ordinanza e’ la consapevolezza dello stato pietoso della manutenzione delle alberature, dello spazzamento delle foglie e dell’ostruzione delle caditoie. Roma con un forte acquazzone e’ costantemente a rischio. Non si puo’ quindi andare avanti a colpi di ordinanze, la giunta 5 Stelle smetta di fare da passacarte ma amministri la citta’ se ne e’ in grado”.

“Ogni giorno di pioggia che facciamo chiudiamo le scuole? Occorre invece garantire il sistema delle manutenzioni sul territorio, con interventi preventivi e maggiori risorse…il resto sono chiacchiere grilline”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.