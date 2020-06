De Priamo: Pacetti ora è anche virologo?

Roma – “Il novello virologo e capogruppo M5S, Giuliano Pacetti, dispensa giudizi sulla nostra pericolosita’ sociale per aver partecipato, ovviamente con orgoglio, a una manifestazione con il nostro presidente Giorgia Meloni. Siamo a livelli incredibili”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, rispondendo durante la seduta dell’Assemblea capitolino al capogruppo del M5S, Giuliano Pacetti, che in un post su Facebook aveva criticato gli assembramenti durante la manifestazione di ieri organizzata a Roma da Matteo Salvini e Giorgia Meloni e a cui hanno partecipato diversi consiglieri comunali e municipali del centrodestra.