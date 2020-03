De Priamo: padri ricostruirono Italia, noi sconfiggeremo Covid

Roma – “Oggi e’ il momento di stare vicini ai romani in questa sfida. Come i nostri padri hanno ricostruito l’Italia sulle macerie della guerra, cosi’ da romani e da italiani vinceremo la sfida contro il coronavirus”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, in occasione dell’Assemblea capitolina straordinaria sull’emergenza coronavirus. “Raggi ha accolto alcune delle nostre proposte, in particolare sui provvedimenti a favore degli esercenti e degli operatori culturali colpiti duramente dalla crisi. Sulle sanificazioni vogliamo capire se si stia realmente operando a fondo.

Nel Consiglio di oggi- ha aggiunto De Priamo- abbiamo presentato 20 ordini del giorno per aiutare i romani in questo difficile momento: dalla sospensione delle rette per mense e trasporto scolastico alla distribuzione di maschere e guanti per autisti Atac e Roma Tpl, all’attivazione di un numero verde di solidarieta’ per fornire spesa e farmaci alle persone non autosufficienti, alle misure per far ripartire quando si potra’ il commercio ed il turismo. In questa fase dobbiamo lavorare con spirito unitario e mettere da parte ogni divisione”.