De Priamo: parchi e aree verdi Roma lasciati a degrado, esposto a Corte dei Conti

Roma – “Quanto riportato dalla stampa, secondo cui da circa due mesi i servizi per il decoro urbano sotto la competenza dell’Ama sono fermi perche’ il dipartimento ha rilevato la mancata copertura delle stesse nel contratto servizio di Ama, e’ gravissimo. In sostanza parchi e aree verdi della citta’ sono stati lasciati nel piu’ completo degrado, creando un problema anche a tutti i municipi”.

“Gli interventi di rimozione rifiuti sono ovviamente fondamentali e anzi ne servirebbero molti di piu’ ma e’ allucinante che l’amministrazione grillina in tre anni e mezzo non abbia saputo trovare uno strumento idoneo anche dal punto di vista contrattuale per svolgere e rendere sistematici tali interventi”.

“Come Fdi annunciamo un accesso agli atti in Campidoglio e valutiamo la possibilita’ di presentare un esposto alla Corte dei Conti per valutare eventuali profili di danno erariale nella vicenda”. È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.