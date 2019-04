De Priamo: più che alle telecamere Raggi pensi ad emergenza nomadi

Roma – “Altro che telecamere, la sindaca affronti l’emergenza nomadi. Quanto accaduto ieri a Torre Maura dimostra il fallimento della Giunta grillina su tutta la linea sicurezza. Il piano nomadi si e’ annacquato ed e’ praticamente scomparso dai radar dell’agenda capitolina”.

“Stamane il Campidoglio ha fatto sapere che l’Ufficio speciale Rom ha deciso il ricollocamento su tutto il territorio romano dei 75 nomadi, come Fdi vogliamo sapere in quali territori saranno smistati e quali i centri d’accoglienza che li dovranno ospitare -continua De Priamo-. Non vorremmo che le periferie della Capitale diventino un nuovo focolaio di tensioni sociali tra residenti e rom”. Cosi’ in un comunicato Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.