De Priamo: primarie strumento utile, Centrodestra sarà unito

Roma – “Il centrodestra sicuramente trovera’ un candidato unitario, com’e’ accaduto e sta accadendo un po’ in tutti gli enti locali e nelle Regioni dove si e’ votato e dove si votera’. Fratelli d’Italia a Roma ha il suo radicamento e la sua storia, ma anche e soprattutto il suo progetto futuro per la citta’ e discutera’ insieme agli alleati per scegliere il nome migliore”. Lo ha detto all’agenzia Dire il capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, in un’intervista rilasciata nell’ambito della rubrica DIREzione Roma.

In questo percorso, ha proseguito De Priamo, “le primarie e ogni forma di consultazione della base sono sempre uno strumento utile: al momento non e’ deciso quale sara’ la forma di individuazione del candidato sindaco ma in ogni caso, lo ripeto, sono ottimista che si trovera’ sicuramente un nome adeguato”. Dovra’ essere Fdi, il partito di centrodestra con piu’ consensi a Roma, a esprimere il candidato? “Sarebbe sicuramente una scelta opportuna e giusta. Ovviamente non imporremo niente a nessuno e ne discuteremo, ma Fratelli d’Italia ritiene di poter esprimere sicuramente il candidato sindaco”, ha risposto De Priamo.

De Priamo che, alla domanda se il suo potrebbe essere un nome spendibile nella ricerca del candidato, ha replicato: “Ovviamente non sta a me dirlo, le autocandidature non sono quello di cui ha bisogno Roma. Roma ha bisogno di un progetto, di un programma, di un’idea anche di futuro che sia all’altezza della sua storia e della sua tradizione. Da questo punto di vista i nomi di Fratelli d’Italia spendibili secondo noi sono molti e saranno quelli che verranno sottoposti dal presidente Giorgia Meloni al tavolo con gli alleati e nelle iniziative che si faranno per individuare il candidato sindaco”.