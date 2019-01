De Priamo: Raggi proceda a sgombero casa occupata madre Taverna

Roma – “Chi la fa l’aspetti, proprio i grillini sempre cosi’ solerti a sbandierare il vessillo della trasparenza stavolta pagano dazio e vengono beccati in castagna”.

“Sulla vicenda della casa occupata dalla madre della senatrice grillina Taverna, che ci ha visto presentare in Campidoglio un’interrogazione in merito rimasta senza risposta dalla Giunta 5 Stelle, si e’ espresso il Tar rigettando il ricorso della famiglia che si era rivolta al Tribunale civile capitolino per opporsi all’ordinanza di decadenza”.

“Adesso che tutto e’ chiaro, ovvero che non ci sono i presupposti per abitare in quell’alloggio popolare attendiamo che la sindaca Raggi proceda allo sgombero della casa occupata abusivamente”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.