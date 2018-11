De Priamo: scelta sbagliata blocco traffico giorno Roma-Inter

Roma – “Domenica sera e’ prevista allo stadio Olimpico la gara di posticipo della 14esima giornata di Serie A Roma-Inter. Spiace registrare l’ennesima svista del Campidoglio, che avendo programmato il blocco del traffico avrebbe invece potuto anticiparlo alle 18.30, anziche’ rischiare di mandare in tilt la viabilita’, creando disagi ai romani e ai commercianti”.

“L’anticipazione del blocco del traffico, invece, avrebbe garantito in modo piu’ scorrevole sia l’accesso che il deflusso dallo stadio, visto che si tratta di una gara che prevede un considerevole afflusso di pubblico. Come al solito… grillini dilettanti allo sbaraglio”. Cosi’ in un comunicato Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.