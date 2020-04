De Santis: ecco edicole dove richiedere buono spesa

Roma – “La catena solidale si arricchisce di un nuovo anello. Sul portale web di Roma Capitale e’ disponibile una lista di edicole presso cui i cittadini potranno trovare e compilare i moduli per richiedere l’accesso al buono spesa. Si tratta di uno strumento utile per tutte le fasce della popolazione che non dispongono di strumenti informatici e per chi ha poca dimestichezza con il web, in particolare i piu’ anziani”. Lo fa sapere l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. “Ringrazio di cuore l’intera categoria degli edicolanti che, ancora una volta, ha mostrato immediata disponibilita’ a fungere da raccordo tra istituzioni e cittadini. Dopo l’iniziativa relativa all’erogazione dei certificati anagrafici, si aggiunge un’altra importante sinergia- prosegue De Santis- Un intervento che semplifichera’ le procedura e facilitera’ l’accesso a un servizio fondamentale per i piu’ bisognosi”.

Edicole dove richiedere buoni spesa