De Santis: giochetti squallidi da Pd e Pelonzi, attendiamo loro idee

Roma – “Oggi, prassi non nuova, Pelonzi e il Pd capitolino hanno veicolato comunicati in cui esprimono slogan aggressivi e sgradevoli toni come ‘sbattere la porta in faccia’. Un modo squallido per colmare il vuoto di proposte e contenuti della loro proposta politica. Si tratta di una stucchevole sequela di contumelie. Ma il loro perverso giochetto e’ presto svelato. Siamo pazienti e in trepida attesa vorremmo conoscere le loro idee, il programma e il nome del loro candidato per la citta’. Perche’ si occupano di quello altrui? Chi ve lo ha chiesto?”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.

“Noi non abbiamo nulla da nascondere e ci esprimiamo con chiarezza e trasparenza. Loro invece guardano morbosamente in casa d’altri per spostare l’attenzione e camuffare goffamente le rovine al loro interno- prosegue Pelonzi- Suggeriamo loro di confrontarsi a viso aperto, perche’ i cittadini gia’ da tempo hanno bocciato chi tesse trame oscure nelle segrete stanze”.