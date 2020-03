De Santis: a lavoro in sede solo 20% dipendenti

Roma – “Abbiamo tracciato il primo resoconto riguardo le attivita’ svolte in questi giorni per il lavoro agile. Nel complesso, e’ soltanto il 20% del personale che sta continuando a lavorare presso le strutture. Ma esclusivamente per attivita’ legate all’emergenza e per servizi indifferibili e incomprimibili”. Lo dichiara l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.

“Ci sono addirittura servizi che sono completamente attivi grazie al 100% dei dipendenti che sta lavorando presso la propria abitazione- sottolinea l’assessore- Penso, per esempio, all’ufficio stampa (62 su 62). Le attivita’ relative a ‘Verifiche e Certificazioni’ raggiungono il 95%, la ‘Toponomastica’ l’85%. Nell’Ufficio dell’Assemblea capitolina 179 su 214 sono in lavoro agile, presso la Scuola di formazione 25 su 26, alla Ragioneria generale 240 su 290, nel dipartimento Servizi educativi e scolastici 120 su 130, al dipartimento Sviluppo economico e Attivita’ produttive 200 su 243, nel Municipio I 221 su 350, nel Municipio IV 279 su 317, nel Municipio X 226 su 450”.

“Sono numeri in continua e progressiva evoluzione. Per noi il lavoro agile e’ un processo dinamico, in sviluppo costante, da affinare e migliorare sempre. Sara’ un volano che si evolvera’ nel tempo per la nostra amministrazione. E’ la nostra filosofia. In quest’ottica abbiamo lanciato un percorso partecipato, aperto a tutti i dipendenti che possono inviare – in una mail apposita – segnalazioni, suggerimenti e impressioni. Roma Capitale si configura cosi’ come un laboratorio di innovazione, semplificazione e crescita strutturale per la pubblica amministrazione”, conclude De Santis.