De Santis a Leodori: serve collaborazione, basta slogan polemici

Roma – “L’importanza di costruire sinergie tra istituzioni e di collaborare deve tradursi concretamente, non puo’ rappresentare esclusivamente uno slogan o una dichiarazione di intenti. Purtroppo e’ un principio che sembra sfuggire completamente al vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. Leodori monta infatti una polemica ad arte, probabilmente per le consuete logiche di politica spiccia o per ricavare spazio sui media, riguardo l’erogazione dei buoni spesa per le famiglie piu’ bisognose. Un tema che non dovrebbe prestarsi in alcun modo alla polemica politica, rilasciando dichiarazioni che rischiano di creare confusione in una materia cosi’ delicata. È una questione di responsabilita’, ma soprattutto di sensibilita’”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.

“Remare tutti nella stessa direzione significa mettere da parte le logiche di casacca, compiendo uno sforzo proprio per evitare che i cittadini abbiano l’impressione di divisioni tra le istituzioni. Lo dobbiamo, prima di tutto, a chi oggi si trova in una condizione di estrema difficolta’- sottolinea De Santis- Il vicepresidente della Regione Lazio potrebbe, invece, ragionare operativamente di misure sostanziali e non palliative per alleggerire, li’ dove possibile, Irpef e Irap su cittadini e imprese che, in molto casi, sono impossibilitati a sostenerlo. Questo si’ un tema reale, che interessa la nostra comunita’. Metta da parte ogni imbarazzo e studi formule adeguate per raggiungere questo obiettivo fondamentale. Per fare campagna elettorale avra’ tempo, e non e’ certamente quello di questi giorni”.