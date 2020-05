De Santis: opere pubbliche, assumiamo 266 nuovi architetti

Roma – “Programmare e realizzare opere pubbliche rappresenta uno degli assi strategici di questa amministrazione. Per farlo e’ fondamentale investire sul capitale umano. Per questo tra assunzioni gia’ effettuate e quelle programmate per il 2020 abbiamo inserito 266 architetti. Si tratta di una iniezione di nuovo personale che anche in questo comparto, fondamentale per lo sviluppo della citta’, non veniva effettuato da tanti anni. Cio’ si integra proficuamente con il Regolamento incentivi, finalizzato proprio a rendere piu’ trasparenti ed efficienti le procedure di gara mettendo al centro la valorizzazione degli obiettivi raggiunti dai nostri dipendenti”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.

“Un percorso che abbiamo portato avanti nonostante l’emergenza coronavirus, grazie al lavoro del dipartimento Risorse umane che ha affrontato la complessita’ della fase garantendo lo sviluppo ordinario della programmazione. Tra il 18 e il 20 maggio, quindi proprio in questi giorni, stanno firmando 90 nuovi architetti. Altri 10 sigleranno il contratto a luglio. Si aggiungono cosi’ ai 166 che gia’ e’ erano entrati in organico- prosegue De Santis- Progettare e riqualificare all’interno di una visione urbanistica di ampio respiro necessita di professionalita’ di spessore e motivate. Per questo investire sul personale tecnico ha costituito sin dall’inizio una delle nostre priorita’”.