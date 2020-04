De Santis: per senza dimora tamponi al più presto

Roma – “E’ necessario effettuare, al piu’ presto, i tamponi alle persone senza dimora e in particolare a coloro che si trovano nei pressi della Stazione Tiburtina. E’ uno strumento per scongiurare alla radice il rischio che si accenda un focolaio di Coronavirus in quell’area e per tutelare i piu’ deboli. Per questo la sindaca Virginia ha inviato una specifica lettera alla Regione Lazio, affinche’ mettano subito in moto il percorso che consenta la somministrazione di questi tamponi”. Cosi’ in una nota l’assessore capitolino al Personale, Anagrafe e stato civile, Servizi demografici ed elettorali, Antonio De Santis.

“Ci auguriamo che la risposta sia favorevole e operativa. Le persone senza dimora sono particolarmente esposte e quindi serve una mappatura ad hoc. In questo senso- aggiunge- l’assessore Veronica Mammi’ ha prontamente potenziato le strutture di accoglienza per i senza dimora, che nei giorni scorsi hanno incrementato il numero di posti. Ci aspettiamo che da parte della Regione Lazio arrivi un analogo contributo. Registriamo quindi con soddisfazione le parole dell’assessore regionale Alessio D’Amato, che ha ipotizzato la possibilita’ di ospitarli presso gli alberghi. Siamo fiduciosi che l’ipotesi vada in porto e lo ringraziamo per la sua volonta’ di confrontarsi con noi sul tema. Le sinergie istituzionali sono determinanti: il diritto alla salute non puo’ fermarsi dinanzi nessuno steccato sociale. E’ patrimonio collettivo per definizione”.