De Santis: Piccolo la smetta, rispetti i cittadini

Roma – “Ho risposto a Ilaria Piccolo riguardo l’importante stato di avanzamento del lavoro agile in quanto lo ritengo un dovere istituzionale. Metta fine a queste polemiche da campagna elettorale anticipata. E’ una questione di rispetto per i cittadini, in piena emergenza. Speculare per cercare consenso, a maggior ragione oggi, e’ offensivo verso tutti. Basta”. Lo dichiara l’assessore al personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.