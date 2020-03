De Santis: Polizia Locale merita supporto, le siamo vicini

Roma – “In questi giorni cosi’ complessi voglio esprimere tutta la mia vicinanza al Corpo della Polizia locale e al comandante Antonio Di Maggio. Presenti ogni giorno nelle strade, in modo capillare, per assicurare il rispetto di tutte le misure e quindi a salvaguardia di tutti i cittadini. Ma, forse, tutto cio’ sfugge a qualcuno. Sembra assurdo, ma lo sciacallaggio e’ pratica utilizzata per bersagliare persino la Polizia locale, cercando di creare contrapposizioni e polemiche velenose”. Cosi’ su Facebook l’assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis.

“La sindaca Virginia Raggi- prosegue De Santis- sta mettendo in campo ogni sforzo possibile per accelerare il reperimento di mascherine. Anche se non e’ compito di un ente locale, l’interlocuzione con Governo e Protezione Civile e’ costante. Si tratta, pero’, di un problema diffuso su tutto il territorio italiano e che riguarda, in primis, chi lavora nelle strutture sanitarie. E’ quindi sgradevole e spiacevole utilizzare il tema per delegittimare il lavoro della Polizia Locale e per giocare al tiro al bersaglio. Basta divisioni, e’ il tempo dell’unita’. Dobbiamo procedere compatti, senza smagliature. La Polizia locale merita di essere supportata, non ostacolata. Perche’ le prime vittime del bieco calcolo politico sono e saranno sempre i cittadini. Tutti gli appuntamenti elettorali sono stati rinviati proprio per fronteggiare l’emergenza. Pare assurdo doverlo ribadire, ma purtroppo e’ necessario per alcuni smemorati”.