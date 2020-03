De Santis: ringrazio dipendenti per senso responsabilità

Roma – “Abbiamo chiesto a tutti i dirigenti delle strutture di Roma Capitale di attivare oggi, sino al 20 marzo, procedure straordinarie per agevolare la possibilita’ di accedere a modalita’ di lavoro agile per tutti i dipendenti capitolini. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti e i margini a nostra disposizione per incentivare questa modalita’ tramite misure di carattere straordinario”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. “Tutti i dipendenti sono inoltre invitati a usufruire delle ferie arretrate risalenti allo scorso anno. Verranno comunque organizzate le turnazioni in modo da garantire la corretta erogazione di tutti i servizi pubblici essenziali- prosegue De Santis- Vengono create tutte le migliori condizioni affinche’ i nostri dipendenti possano limitare gli spostamenti. Ringrazio tutti i lavoratori di Roma Capitale che, in questa fase cosi’ delicata e complessa, stanno dimostrando coesione, spirito di squadra e senso di responsabilita’”.