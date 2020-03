De Santis: scivolone sindacati su ferie dipendenti

Roma – “E’ giunto il momento della responsabilita’, della condivisione, di una collaborazione reciproca e leale. Ma, evidentemente, non tutti la pensano cosi’. Qualcuno sta cercando di utilizzare l’emergenza per costruirsi una vetrina, per acquisire visibilita’ tramite la polemica. Uno spettacolo avvilente. Fortunatamente nel mondo politico sembra prevalere l’autocontrollo.”

“Tuttavia si distingue per l’ossessiva ricerca di notorieta’ il deputato Francesco Giro che trova persino il tempo di mentire spudoratamente sui servizi online di Roma Capitale in grado di garantire circa 400mila certificati ogni anno. Di piu’, si spinge fino ad attaccare la Ministra Fabiana Dadone che, in questi giorni difficili, ha impostato con prontezza un percorso dettagliato ed efficace per sviluppare il lavoro agile. Uno strumento che Roma Capitale ha rafforzato, mettendolo a regime per oltre meta’ dei dipendenti”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.

“Ma non e’ tutto, anzi. Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale e Rieti e Uil Fpl Roma e Lazio hanno inviato una nota, lamentando il fatto che i dipendenti sarebbero ‘costretti’ (hanno scritto letteralmente cosi’!) a fruire di ferie arretrate (che comunque avrebbero dovuto usare entro il 30 aprile) e congedi. Un pensiero che ha incassato l’immediata sintonia del consigliere capitolino Onorato. I sindacati mostrano in questa occasione un inquietante scollamento dalla realta’, si esprimono con un linguaggio e con coordinate completamente estranee all’approccio che, invece, occorre in questa fase cosi’ complicata.”

“I cittadini e le imprese stanno compiendo sacrifici e rinunce in nome della salvaguardia collettiva. Molte persone non lavorano piu’ da settimane, intere famiglie sono fiaccate dalla necessaria chiusura delle attivita’. Non crediamo che in questo momento la priorita’ sia tutelare le ferie! E’ ridicolo e anche offensivo verso gli enormi sforzi di tutti”.

Prosegue De Santis: “Senza dimenticare che in pochissimi giorni abbiamo impostato e attrezzato la possibilita’ di attivare il lavoro agile per tutti i dipendenti capitolini e sono tantissimi coloro che stanno utilizzando questa modalita’. Lo scivolone dei sindacati e’ quindi fragoroso. Mi auguro che sia dettato dalla complessita’ di questa fase. Gli errori possono capitare. L’importante e’ saperli riconoscere e chiedere scusa. Perche’ una mancata retromarcia- conclude- suonerebbe come un silenzio devastante per tutte le persone che stanno mostrando coesione e lucidita’”.