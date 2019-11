De Santis: tutti in strada i Vigili neo assunti

Roma – “Abbiamo trovato una macchina (comunale, ndr) con le ruote bucate, il carburatore sporco eccetera. Per garantire tutti i servizi e’ necessario mettere a punto tutti gli ingranaggi ed e’ questa l’operazione che abbiamo fatto in questi tre anni, cambiando circa il 20% del personale”. Lo ha detto Antonio De Santis, assessore al Personale di Roma Capitale, intervistato da Francesco Vergovich nel corso del programma Un Giorno Speciale in onda su Radio Radio e Radio Radio Tv. “I mille vigili neo assunti sono tutti in strada, distribuiti fra i vari gruppi, ma sono tutti in strada, nessuno escluso”, ha aggiunto.