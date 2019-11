De Vito: a saperlo congelavo qualche arancia…

Roma – “Dopo 107 giorni di carcere e i domiciliari, da 4 giorni sono tornato, come prevede la legge. Non mi sono mai dimesso dalla presidenza nonostante tutti abbiamo sempre scritto ex presidente, revocato o espulso, ho annotato ogni giornale o agenzia che lo ha scritto”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, durante la registrazione di Quarta Repubblica, in onda stasera su Rete Quattro. Al conduttore che ricordava quando lui e gli altri esponenti M5S portarono le arance a Ignazio Marino all’indomani dell’esplosione di Mafia Capitale, De Vito ha risposto con ironia “a saperlo ne congelavo qualcuna… Marino comunque non cadde per quello, venne sfiduciato dai suoi consiglieri”.