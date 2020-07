De Vito: da oggi seduta Assemblea Capitolina in modalità mista

Roma – “In attesa del completo ripristino delle modalita’ ordinarie di svolgimento delle sedute d’Aula, a partire da oggi e fino al 31 luglio prossimo, sara’ possibile seguire le sedute del Consiglio Comunale in modalita’ ‘mista’. Una disposizione condivisa con l’Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che integrera’, con un nuovo articolo, la disciplina sullo svolgimento in audio-video conferenza delle riunioni dell’Assemblea”. E’ quanto dichiara il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.

“A seguito della verifica da parte degli Uffici e del Segretariato in merito alla fattibilita’ della nuova modalita’ di lavoro garantiremo infatti, a partire da oggi e per la prima volta, lo svolgimento delle sedute d’Aula prevedendo la simultanea presenza dei consiglieri sia presso le sedi delle riunioni istituzionali sia mediante collegamento alla piattaforma informatica. Una modalita’ resa possibile in tempi rapidissimi e che consentira’ la partecipazione ai lavori anche a quei consiglieri che, per motivi personali legati al Coronavirus, non potrebbero assicurare la loro presenza in Aula” ha concluso De Vito.