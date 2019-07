De Vito: nel Lazio manca programmazione sportiva

Roma – “L’interrogazione che ho presentato oggi, in consiglio regionale, ha definitivamente smascherato l’assenza di programmazione delle politiche sportive regionali e di conseguenza dell’erogazione di fondi pubblici”. Lo dichiara la consigliera regionale M5S Francesca De Vito, al termine del Question Time di questa mattina alla Pisana. “La risposta della Giunta ha confermato che non esiste alcun piano, tanto meno una programmazione degna di questo nome, e che fino ad oggi si e’ lavorato in maniera non attinente alle disposizioni di legge. La Giunta, proprio per questa totale mancanza, si e’ impegnata ad adottare nel piu’ breve tempo possibile tutti gli atti necessari- De Vito ha poi concluso- Da oggi in poi vigileremo e controlleremo atto su atto affinche’ non si debba piu’ assistere all’erogazione di fondi ai soliti noti impianti sportivi privati in tempi anche brevissimi. L’obiettivo dovra’ essere, per la giunta, lavorare ad una attenta pianificazione che porti vantaggi a tutte le realta’ sportive regionali che hanno diritto alle risorse regionali, che poi altro non sono che soldi dei cittadini, sui quali non deve esserci un uso ad personam”.