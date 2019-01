De Vito: vogliamo recuperare stadio Flaminio e campo Testaccio

Roma – “Questa amministrazione ha a cuore i principi, i valori e il tema della rigenerazione e della riqualificazione urbana. Sicuramente abbiamo due ferite aperte sotto il profilo sportivo da questo punto di vista: che sono una quella dello stadio Flaminio che purtroppo versa in queste condizioni per anni e anni di abbandono e un’altra quella di campo Testaccio. L’assessore Daniele Frongia sta lavorando su entrambi i dossier, come ha detto anche il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e’ stata avviata un’interlocuzione”.

“Noi speriamo in un risultato positivo con il recupero di questo impianto che peraltro e’ bellissimo, un fiore all’occhiello della nostra citta’, stesso dicasi per campo Testaccio per quanto attiene la storia sportiva di Roma”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, parlando a Radio Radio.