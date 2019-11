Debora Serracchiani: la Roma merita uno stadio

Roma – Debora Serracchiani deputato e vice presidente del Partito Democratico, è stata ospite del programma Lavori In Corso, in onda su Radio Radio e su Radio Radio TV, dove ha parlato della sua passione per i colori giallorossi:

-Stadio della Roma

“Sono dell’idea che la Roma meriti uno stadio nuovo e bello. A Udine con grande coraggio l’Udinese ha fatto uno dei più grandi investimenti italiani nello sport, che ha permesso di recuperare il vecchio stadio senza andare a costruirne uno nuovo e lasciare quello vecchio inutilizzato e abbandonato, come successo a Roma con il Flaminio. Un grande investimento che ci ha dato uno degli stadi più belli dove giocare. Mi chiedo perchè Roma, Lazio e poi dopo Milan e Inter per San Siro non possono pensare ad avere uno stadio fatto bene, serio con tutti i crismi della sicurezza che ci permettano di andare allo stadio per guardare le partite con grande serenità e anche di tifare nel modo giusto ? Io penso che lo sport deve star fuori da tutte queste dinamiche che riguardano la politica, ma deve essere messo nelle condizioni di fare e non deve essere una mangiatoia.”

-Vedremo mai il nuovo Stadio della Roma ?

“Secondo me dobbiamo vederlo. Dopo di che, sono una persona con i piedi per terra e credo che Roma debba risolvere un sacco di problemi prima dello stadio”

-Ma è vero che quando guarda la Roma dice un sacco di parolacce ?

“Ogni tanto quando guardo le partite della Roma mi capita di lasciarmi andare. All’inizio di questo campionato mi è capitato un sacco di volte“

-Che ne pensa di Fonseca ?

“Fonseca mi piace abbastanza poi con quel ciuffetto li non mi dispiace

-E tecnicamente ?

“Innanzitutto credo che la benedizione che la squadra ha ricevuto ci abbia fatto bene, perchè visti i tanti infortuni subiti era lecito domandarsi cosa fosse accaduto. Mi ha divertito leggere che Fonseca ha cambiato alcune regole all’interno di Trigoria: adesso fa mangiare tutti i giocatori, e non solo, insieme e questo lo ritengo importante perché mi sembra che abbia contribuito a rendere la Roma una squadra più unita. Magari inizieremo anche noi ad andare alla buvette della Camera a mangiare tutti insieme, 5 stelle, Italia viva ecc così chissà che non faremo squadra anche noi ?”