Defr, Ciacciarelli: approvato mio emendamento per salvaguardia Valle del Sacco

Roma – “Approvato il mio emendamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2019 Anni 2019-2021, che prevede di inserire al capitolo regionale concernente la gestione dei rifiuti, un passaggio fondamentale per la provincia di Frosinone, ossia la necessaria e indispensabile salvaguardia dei territori gia’ ad elevata criticita’ certificata dalla presenza del Sin. Di fatto si va a tutelare concretamente la Valle del Sacco, territorio devastato da una preoccupante emergenza ambientale, che va a ripercuotersi anche sulla salute dei cittadini. Nel 2017 in provincia di Frosinone ci sono stati 518 malati di tumore ogni 100.000 abitanti, dati veramente allarmanti, riportati dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, che hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso Ciociaria. Per questi motivi la provincia di Frosinone e’ il luogo meno adatto per smaltire ingenti quantita’ di rifiuti, come quelli romani. Grazie a questo emendamento la Giunta Zingaretti dovra’ tenerne conto. Vigilero’ affinche’ questo emendamento al Defr sia rispettato scrupolosamente dalla Regione”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.