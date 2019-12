Defr, Ciacciarelli: per cablaggio aree produttive approvato emendamento

Roma – “È stato approvato, con riformulazione, un mio emendamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2020 che prevede come priorita’ d’azione delle politiche regionali per i prossimi anni il concorso alla realizzazione dell’Agenda Digitale Europea, accompagnata dagli obiettivi della nuova agenda digitale regionale. Il punto cruciale e’ il concorso o completamento del cablaggio delle aree produttive, che dovra’ consentire l’accesso alla banda ultra larga alle imprese del nostro territorio.”

“È impensabile, infatti, che aziende come FCA, la piu’ grande del Lazio, ancora non dispongano della fibra ad alta velocita’. Questo non rende le aziende competitive, l’obiettivo del mio emendamento mira invece a rendere il nostro territorio appetibile anche per altri colossi industriali, e futuri insediamenti produttivi, e ad aumentare la competitivita’ delle imprese operanti sul territorio della provincia di Frosinone.”

“In un momento storico come quello che stiamo vivendo, contornato da focolai di crisi ed una disoccupazione dilagante, questa e’ la direzione che bisogna seguire per far tornare le aziende ad investire sul nostro territorio. Questo significa piu’ sviluppo,piu’ lavoro, e quindi piu’ sicurezza economica per tante famiglie della nostra provincia. Orgoglioso di questo risultato raggiunto”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.