Defr, Sartore: sviluppo, lotta disuguaglianze e pareggio bilancio

Roma – “Un altro passaggio importante quello di oggi in Consiglio. L’Aula ha dato il via libera al secondo Documento di Economia e Finanza regionale dell’XI legislatura del Lazio”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Programmazione economica, Bilancio e Patrimonio della Regione Lazio, Alessandra Sartore. “La Giunta ha accolto o riformulato 55 dei 129 emendamenti presentati. Un documento che e’ la fotografia dello stato dei conti della nostra Regione, ma che ha anche carattere programmatorio e definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale che ci apprestiamo a presentare. Sono i tre i grandi pilastri su cui basiamo la crescita del Lazio, a partire dallo sviluppo sostenibile nell’ambiente, nella societa’, nell’economia; la lotta alle diseguaglianze; la razionalizzazione della spesa e il pareggio di bilancio. Auspichiamo- ha concluso l’assessore- un’altrettanto rapida e condivisa approvazione della manovra regionale che, com’e’ contenuto nelle stime del Defr, se fosse realizzata nella sua organicita’ e beneficiasse per intero degli effetti positivi di quella nazionale, produrrebbe effetti positivi sulla crescita e un contributo medio nel triennio attorno allo 0,9% di Pil”.