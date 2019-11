Defr, Simeone: approvato in commissione bilancio emendamento Pedemontana Formia

Roma – “Durante l’odierna seduta della commissione Bilancio convocata per l’esame della proposta di deliberazione consiliare 37 dell’8 novembre 2019, ‘Documento di economia e finanza regionale 2020 anni 2020-2022′, e’ stato approvato l’emendamento di Forza Italia con il sottoscritto primo firmatario per la realizzazione della Pedemontana di Formia. Esprimo grande soddisfazione per questo via libera per un’infrastruttura fondamentale. La Pedemontana di Formia, come parte integrante del Corridoio plurimodale Tirreno-Nord Europa, ha una valenza europea, e’ una strada strategica per tutto il territorio regionale. Si tratta quindi di un passaggio assolutamente necessario per migliorare la mobilita’ in tutto il basso Lazio, in particolare nel territorio del sud pontino. Per quest’opera Anas ha gia’ stanziato 170 milioni di euro. Oggi abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che verranno ottenuti ulteriori finanziamenti attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027. L’intervento avra’ ricadute notevoli sulla mobilita’ dei cittadini, delle imprese, delle merci e sulla sicurezza della circolazione stradale. Deviando il traffico dai centri abitati, l’opera rappresentera’ uno strumento decisivo per lo sviluppo turistico di tutta la provincia di Latina”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.