Defr, Simeone: bene ok a studio prefattibilità nuovo ospedale Latina

Roma – “Un’importante svolta in grado di migliorare l’offerta sanitaria in provincia di Latina. Con l’approvazione dell’emendamento al Defr 2020 presentato dal sottoscritto, la Regione Lazio, nell’ambito degli investimenti nell’edilizia sanitaria, ha previsto la possibilita’ di un nuovo ospedale a Latina. Nel capitolo del Defr dedicato alle politiche sanitarie in attuazione e le previsioni per il breve-medio periodo viene affermato che ‘si potenzieranno gli investimenti sul patrimonio immobiliare sanitario’ e ‘sebbene non compreso nel piano di riorganizzazione 2019-2021 sara’ svolto uno studio di prefattibilita’ per stabilire la sostenibilita’ finanziaria e tecnica (compresa l’eventuale finanza di progetto) per nuovi interventi di edilizia sanitaria ospedaliera nel Comune di Latina.”

“La Regione Lazio s’impegna dunque ad avviare l’iter per dotare il Comune di Latina di una struttura ospedaliera piu’ moderna e funzionale”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanita’, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare. “Si tratta di un passaggio estremamente importante che permette di riannodare i fili di un progetto su cui il Comune di Latina stava lavorando da tempo. Gia’ nel 2003 venne siglato tra il Comune e l’Asl di Latina il protocollo d’intesa ‘Latina ospedale sicuro’, nell’ambito del quale venne proposta la costruzione di una nuova struttura, da realizzare in un’area maggiormente rispondente alle esigenze di un piu’ vasto bacino d’utenza- prosegue Simeone- Per il reperimento delle risorse prevalse l’idea di un progetto di finanza, tale da non gravare sulla collettivita’.”

“Nel 2005 la commissione consiliare Urbanistica del Comune di Latina individuo’ nell’area di Borgo Piave il sito idoneo per il nuovo edificio sanitario. Particolare rilevante e’ che l’opera sorgerebbe su un terreno di proprieta’ regionale. A mio avviso occorre rinnovare l’esigenza di un nuovo nosocomio gia’ presente nel piano sanitario del Lazio 2010-2012, che allo stato attuale, con le mutate condizioni dei conti della Sanita’ regionale, puo’ trovare un concreto accoglimento. Il progetto del nuovo ospedale andrebbe a rafforzare la vocazione universitaria di Latina, che ospita una facolta’ di Medicina e sarebbe anche utile per il settore chimico farmaceutico, particolarmente strategico per il capoluogo pontino”.