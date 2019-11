Del Bello-Caracciolo: iniziano lavori per bonifica e riqualificazione Mura Aureliane

Roma – “Partono questa mattina da Porta Pia le operazioni di riqualificazione e bonifica delle Mura Aureliane. Un intervento atteso e importante da parte della Soprintendenza tramite Zetema – che ringraziamo – al quale il Municipio ha immediatamente e con convinzione aderito, anche fornendo supporto logistico e organizzativo”.

Così la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e la presidente della Comm. Urbanistica Valentina Caracciolo, in merito all’intervento di recupero, bonifica e pulizia delle Mura Aureliane che parte oggi dal tratto tra Porta Pia e Piazza Fiume e prosegue fino a quasi tutto dicembre nei tratti fino a Villa Borghese e porta Tiburtina.

“Le Mura sono un simbolo del quadrante di Porta Pia e un patrimonio prezioso per questo territorio e per l’intera città. La nostra convinzione è che non sia ulteriormente rinviabile un grande intervento di messa in sicurezza e soprattutto di valorizzazione di questo patrimonio, restituendolo alla fruibilità di cittadini e visitatori, creando percorsi culturali e turistici anche insieme ai cittadini e alle associazioni che in questi anni se ne presi cura, rilanciando in collaborazione con gli enti preposti il Museo del Bersagliere. Ridare dunque alle Mura Aureliane il prestigio e l’importanza che meritano, e alla città un tesoro dal valore inestimabile”, concludono Del Bello e Caracciolo