Del Re: Corridoi umanitari vanto per Italia, farne un meccanismo Ue

Roma – “L’Italia crede profondamente nell’Ue e la considera il suo referente principale e lavoreremo insieme agli altri Paesi per raggiungere un consenso a 27 per far si’ che (l’iniziativa) diventi un meccanismo che rappresenti a pieno i valori europei”. Lo ha dichiarato oggi la vice-ministra degli Esteri Emanuela Claudia Del Re nell’ambito della conferenza ‘Dai Corridoi umanitari italiani a quelli europei’ che si e’ tenuta oggi alla Camera.

Secondo Del Re, “i Corridoi umanitari per l’Italia costituiscono un vanto e, in un quadro in cui servono proposte accettabili e sostenibili nel tempo, questo strumento e’ una risposta alla crisi migratoria che il governo italiano, il premier Giuseppe Conte in primis, vuole esportare nell’Ue”.